Музей «Титаника» затопило в годовщину крушения лайнера

Музей в американском Воло, посвященный истории знаменитого лайнера «Титаник», затопило в годовщину гибели судна —14−15 апреля. По словам сотрудников, источник затопления установить так и не удалось.
Несмотря на отсутствие видимых повреждений труб и стен, вода проникла даже под экспонаты. Этот случай стал вторым за более чем 40-летнюю историю музея. В его коллекции представлены предметы начала XX века, включая одежду пассажиров, бытовые вещи и автомобили, общая стоимость которых превышает шесть миллионов долларов, передает People.
Катастрофа «Титаника» в апреле 1912 года унесла жизни большинства из 2225 человек, находившихся на борту. Спастись удалось лишь 712 пассажирам. Основными причинами большого числа жертв исследователи называют неорганизованную эвакуацию и низкую температуру воды.
14 апреля исполнилось 114 лет с момента крушения легендарного лайнера в водах Северной Атлантики.