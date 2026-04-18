Полиция охраняет разрушающийся дом и имущество жильцов на Энгельса в Балахне

Как уточнили в администрации Балахнинского округа, сегодня и завтра жители первого и второго подъездов смогут попасть в свои квартиры в сопровождении спасателей, чтобы забрать необходимые вещи. Власти также помогают с вывозом имущества. При этом специалисты предупреждают: вероятность дальнейшего обрушения правого крыла здания сохраняется. Пока изменений в состоянии дома не зафиксировано, но ситуация остается на постоянном контроле.