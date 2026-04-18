Полиция охраняет разрушающийся дом и имущество жильцов на Энгельса в Балахне

В Балахне полицейские взяли под круглосуточное наблюдение трехэтажный дом № 54 на улице Энгельса, где накануне произошло аварийное проседание правого крыла. Стражи порядка обеспечивают общественный порядок и следят за сохранностью вещей, оставленных эвакуированными жильцами, передает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как уточнили в администрации Балахнинского округа, сегодня и завтра жители первого и второго подъездов смогут попасть в свои квартиры в сопровождении спасателей, чтобы забрать необходимые вещи. Власти также помогают с вывозом имущества. При этом специалисты предупреждают: вероятность дальнейшего обрушения правого крыла здания сохраняется. Пока изменений в состоянии дома не зафиксировано, но ситуация остается на постоянном контроле.
Пострадавшим от чрезвычайной ситуации жильцам будут предоставлены меры поддержки. Администрация округа выплатит единовременную материальную помощь, а управление социальной защиты населения — финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.
Напомним, ЧП случилось 17 апреля. На углу здания внезапно разошлась кладка, и часть фасада начала сползать вниз. Жильцов немедленно эвакуировали — всего 20 человек, включая двоих детей. Восьмерых разместили в пункте временного размещения с горячим питанием, остальные остановились у родственников. Погибших и пострадавших нет. В границах застройки дома введен режим ЧС, здание отключили от газа и электричества.
Трехэтажка на Энгельса была построена еще в 1954 году. В доме 16 квартир, где проживают 35 человек. Несмотря на солидный возраст, аварийным он не признавался, хотя фасад уже разрушался, а крыша протекала. После обрушения угла возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи и криминалисты продолжают работать, проверку также проводит региональная прокуратура.