Отец Охлобыстина в годы ВОВ вернул в строй 90 процентов раненых летчиков

Полковник медицинской службы Иван Охлобыстин, отец актера Ивана Охлобыстина, в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) сумел организовать эффективную систему лечения в авиационном Смоленском корпусе, благодаря чему вернул в строй 90 процентов раненых летчиков. За это его удостоили ордена Отечественной войны II степени.

Охлобыстин-старший, занимая должность флагманского врача 8-го авиационного Смоленского корпуса дальнего действия, добился максимального снижения заболеваемости среди личного состава, внедрив особые методы профилактической и неотложной помощи.

— Охлобыстин за 15 месяцев работы в авиакорпусе полностью предотвратил распространение инфекционных заболеваний в частях и своими силами создал зубопротезную лабораторию, — передает РИА Новости.

Ивана Охлобыстина призвали в Красную Армию в 1927 году. Он прошел службу как военный врач, а также принял участие в Советско-финской войне, Хасанских боях и Великой Отечественной войне, где занимал должности дивизионного и бригадного врача.

Еще в начале 2000-х годов Охлобыстин-младший отошел от светской жизни, чтобы посвятить себя служению церкви. Он принял сан священника, но уже в 2011 году обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой освободить его от служебных обязанностей.