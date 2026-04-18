Трамп пошутил об отсутствии времени на депрессию

Президент США сделал заявление на фоне обсуждения лечения ПТСР у военных.

Источник: Клопс.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за высокой занятости на посту у него нет времени на депрессию. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, пишет РИА Новости в субботу, 18 апреля.

«У меня нет времени на депрессию. Если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать», — отметил Трамп.

Заявление прозвучало после подписания указа, касающегося применения психотропных препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих.

Глава государства назвал это решение важным и добавил, что некоторые препараты способны значительно снижать симптомы тревоги и депрессии. В завершение Трамп в шутливой форме добавил, что и сам не отказался бы от подобных средств, вызвав смех у присутствующих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает нелепыми огромные расходы Вашингтона на НАТО под предлогом защиты от России.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше