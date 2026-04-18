«Пенный» грех: В Таиланде монаха изгнали из монастыря за любовь к пиву

Продавец сначала думал, что пиво предназначалось для работников храма, но вскоре стало ясно, что его употреблял сам служитель. Ситуация обострилась, когда местные жители пожаловались на поведение монаха в полицию. По некоторым данным, в состоянии алкогольного опьянения он даже напал на сотрудников магазина. Глава округа Оммари Йевасри инициировал расследование с участием полиции и чиновников. В ходе проверки магазина и храма было установлено, что монах Пхра Фирун, приписанный к лесному храму в На Кхам, действительно приобретал пиво.