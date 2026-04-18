В Германии уничтожили почти 3 тыс. кабанов из-за заражения радиацией

Немецкие охотники отстреляли в 2025 году 2,9 тыс. кабанов, мясо которых оказалось заражено радиоактивным цезием-137, сообщает газета Bild со ссылкой на данные Федерального административного ведомства Германии. Из-за превышения допустимого уровня радиации туши животных были уничтожены, а отстрелившие их получили компенсацию.
Как отмечает издание, всплеск заражений зафиксирован в южных и центральных регионах страны, наиболее пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Больше всего «радиоактивных» кабанов в прошлом году было обнаружено в Баварии (2,3 тыс. особей), Баден-Вюртемберге (491), Саксонии (109) и Тюрингии (18).
Охотники имеют право на возмещение ущерба, если содержание цезия-137 в мясе превышает установленный Евросоюзом лимит в 600 беккерелей на килограмм. За взрослую особь выплачивается €204,52, за поросенка — €102,26. На основе этих компенсационных выплат и было подсчитано итоговое число зараженных животных.
Хотя количество «радиоактивных» кабанов остается высоким, эксперты отмечают положительную динамику. В 2022 году было уничтожено 7,5 тыс. таких животных. Основная причина сохранения проблемы — особенности рациона диких свиней, которые питаются лесными грибами и растениями, накапливающими цезий-137 из почвы. Период полураспада этого изотопа составляет около 30 лет.
Управление по радиационной защите ФРГ объяснило, что цезий-137 не представляет опасности для сельскохозяйственных культур, однако накапливается в лесной флоре, создавая угрозу для диких животных и, потенциально, для людей, употребляющих зараженное мясо в пищу. Ведомство продолжает мониторинг ситуации в наиболее пострадавших регионах.
