Около трех тысяч «радиоактивных» кабанов подстрелили за год в Германии

Немецкие охотники в 2025 году году столкнулись с неожиданной проблемой. Около трех тысяч подстреленных кабанов были утилизированы из-за превышенного содержания радиоактивного цезия-137. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные Федерального административного ведомства.
Причиной повышенного радиационного фона в некоторых лесных районах Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Тюрингии и Саксонии стала авария на Чернобыльской атомной электростанции. Период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет, однако он до сих пор присутствует в почве.
Растения и грибы, составляющие основу рациона кабанов, поглощают этот радиоактивный элемент, что и приводит к облучению животных. В общей сложности было утилизировано 2927 кабанов, включая поросят. Охотники, чья добыча оказалась «облученной», не смогли продать мясо и получили компенсацию от властей: около 204 евро за взрослую особь и примерно 102 евро за поросенка.
Спустя 40 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС следы радиоактивных осадков продолжают находить в дикорастущих грибах на территории Финляндии.