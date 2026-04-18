35 рыбоводческих хозяйств работают в Нижегородской области

В Нижегородской области насчитывается 35 рыбоводческих хозяйств, которые ежегодно производят почти 700 тонн продукции. Такие цифры привел председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин, подводя итоги визита делегации Совета законодателей ПФО в Республику Марий Эл.
Делегация посетила уникальное хозяйство, где разводят осетров-альбиносов. Его владельцы, семейная пара предпринимателей, начинали буквально с нуля: пара бассейнов в помещении заброшенного сельмага. Сегодня ферма производит несколько тонн рыбы ежегодно и стала точкой притяжения для гостей со всех уголков России.
— Вы бы видели восторг гостей фермы, когда им дают потрогать живого осетра! — делится Евгений Люлин. Он также добавил, что в планах владельцев — создание агротуристического комплекса с гостевыми домиками, СПА-центром и выпуск косметики под личным брендом. Проект уже выиграл федеральный конкурс и получит финансирование по линии Минсельхоза России.
Евгений Люлин отметил, что в Нижегородской области также активно развивается аквакультура, для рыбоводов предусмотрены субсидии и гранты. По его мнению, каждое из местных хозяйств способно вырасти в точку притяжения туристов, со своим колоритом, оригинальной кухней и качественной рыбалкой.