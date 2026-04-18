Гимн России освистали на чемпионате Европы по дзюдо в Грузии

Гимн России освистали на чемпионате Европы в Тбилиси во время церемонии награждения дзюдоиста Тимура Арбузова. 22-летний россиянин завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма, одержав победу над трехкратным чемпионом мира, грузином Тато Григалашвили.
В момент, когда заиграл гимн России, с трибун послышался свист грузинских болельщиков.
Для России это уже второе золото на турнире — ранее Мурад Чопанов отличился в категории до 66 килограммов. Он одержал уверенную победу в финальной схватке над финским дзюдоистом Лукасом Сахой.
Турнир в Грузии, проходящий с 16 по 19 апреля, стал знаковым и в организационном плане. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна.
Ранее Международный союз триатлона допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном. Уже в апреле российские спортсмены могут отправиться на турниры World Triathlon в Испании и Узбекистане.
Помимо этого, Международная шахматная федерация тоже разрешила российским шахматистам участвовать в командных и личных международных турнирах с использованием национальной символики.