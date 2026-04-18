Реготделение «Клуба директоров» образовательных организаций открылось в Нижегородской области

Региональное отделение «Клуба директоров» образовательных организаций открылось в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном министерстве образования.
Проект «Клуб директоров» реализуется при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и в сотрудничестве с ведущими университетами, экспертными центрами, корпорациями и учреждениями культуры. Координатором работы регионального отделения выступает Нижегородский институт развития образования министерства образования региона.
«Открытие “Клуба директоров” в Нижегородской области знаменует собой качественный этап в совершенствовании системы управления образованием. Клуб предоставляет руководителям образовательных учреждений уникальную возможность для профессионального диалога, обмена передовым опытом и консолидации усилий в формировании будущего отечественного образования», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Почетными гостями церемонии открытия стали руководитель федерального проекта «Клуб директоров», почетный работник воспитания и просвещения РФ Андрей Кашаев и заместитель министра образования Нижегородской области Мария Черникова.
«В Нижегородской области действует много профессиональных педагогических сообществ. В их числе — лига преподавателей высшей школы, сообщество классных руководителей, ассоциации учителей-предметников и клуб “Созвездие НН”, собравший талантливых и неравнодушных педагогов дошкольного образования, и другие объединения. Активное сообщество директоров тоже существует. Но вхождение регионального сообщества в федеральный клуб может дать нашим директорам дополнительные возможности», — отметила ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.
Нижегородское отделение «Клуба директоров» возглавила Нина Говорова, директор лицея № 82 Нижнего Новгорода, призер Всероссийского конкурса «Директор года России — 2023».
«Это большая ответственность — возглавлять сообщество директоров школ Нижегородской области. Все они — профессионалы высокого уровня, и, тем не менее, я уверена, что наше региональное отделение будет не только “скорой помощью” для решения административных вопросов, но и послужит площадкой для генерации идей по развитию образовательной и воспитательной среды для наших юных граждан», — отметила Нина Говорова.
В день открытия участники — руководители образовательных организаций — приступили к работе в группах. В ходе обсуждений они затронули ключевые аспекты управления школой, обратив особое внимание на проблемы, с которыми сталкиваются начинающие директора. В числе таких вопросов — организация административной и экономической деятельности, а также выстраивание эффективного взаимодействия с педагогическим коллективом и родительским сообществом.
В рамках стратегической сессии директора также рассмотрели реализацию концепции «Школа — центр развития территории». Участники обсудили, что каждое крупное образовательное учреждение способно стать точкой роста для людей, местных сообществ и экономики региона. Особое внимание было уделено механизмам повышения эффективности школьных программ развития и укреплению единого образовательного пространства Нижегородской области.
Члены регионального объединения выразили уверенность, что участие в мероприятиях федерального клуба позволит им объединить усилия для укрепления статуса Нижегородской области как одного из лидеров в развитии системы образования страны.