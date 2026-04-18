Невролог Демьяновская назвала болезни, о которых говорит внезапная бессонница

Нарушения сна, особенно внезапное появление бессонницы, могут говорить о ранних стадиях двух неизлечимых неврологических заболеваний — болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
При болезни Паркинсона, помимо бессонницы, на начальных этапах может развиться расстройство поведения в фазе быстрого сна. Это состояние характеризуется активными движениями, разговорами или размахиванием руками во сне. Проблемы со сном могут предшествовать появлению классических симптомов болезни.
— Проблемы со сном могут появиться за несколько лет до развития типичных двигательных симптомов — тремора, мышечной скованности, — отметила медик.
Аналогичная картина наблюдается и при болезни Альцгеймера. На ранних стадиях заболевания могут нарушаться циркадные ритмы, что затрудняет контроль головным мозгом фаз сна и бодрствования. Это приводит к трудностям с засыпанием, ночным пробуждениям и выраженной дневной сонливости, передает Lenta.ru.
Вместо того чтобы пытаться «заставить» мозг уснуть после ночного пробуждения, рекомендуется применить специфические дыхательные упражнения. Кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин предлагает несколько техник для облегчения засыпания.