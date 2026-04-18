Atlantic рассказал, как глава ФБР заподозрил свое увольнение из-за сбоя

Помимо паранойи, The Atlantic со ссылкой на более чем два десятка источников пишет о случаях «чрезмерного употребления алкоголя» директором ФБР. Собеседники издания утверждают, что Патель «пьет до очевидной степени опьянения», в том числе в частном клубе Ned’s в Вашингтоне и Poodle Room в Лас-Вегасе, причем нередко в присутствии сотрудников администрации. В некоторых случаях из-за «алкогольных ночей» Пателя приходилось переносить совещания и брифинги. Более того, сотрудникам его охраны с трудом удавалось его разбудить. Издание рассказала об одном из инцидентов, когда запрашивалось «штурмовое оборудование» для взлома двери, за которой он не подавал признаков жизни.