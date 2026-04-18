Atlantic рассказал, как глава ФБР заподозрил свое увольнение из-за сбоя

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель подумал, что его увольняют, когда не смог войти в рабочую компьютерную систему. Позднее выяснилось, что причина была в техническом сбое, пишет журналистка The Atlantic Сара Фицпатрик в материале, где говорится о его «паранойе» и «чрезмерном употреблении алкоголя».
Как сообщает The Atlantic, вечером 10 апреля Патель готовился уйти с работы, но столкнулся с проблемой входа во внутреннюю систему ФБР. Он немедленно пришел к выводу, что его намеренно заблокировали, и стал обзванивать помощников и союзников, объявляя, что уволен Белым домом.
Двое из девяти знакомых с его действиями охарактеризовали поведение главы ФБР как «срыв». Новость о произошедшем быстро разлетелась по бюро, сотрудники начали звонить в Белый дом и членам Конгресса с вопросом, кто теперь руководит ФБР. Позже выяснилось, что проблема доступа была связана с технической ошибкой и быстро решилась.
«В конечном счете, это была полная ерунда», — прокомментировал ситуацию один из сотрудников ФБР.
Помимо паранойи, The Atlantic со ссылкой на более чем два десятка источников пишет о случаях «чрезмерного употребления алкоголя» директором ФБР. Собеседники издания утверждают, что Патель «пьет до очевидной степени опьянения», в том числе в частном клубе Ned’s в Вашингтоне и Poodle Room в Лас-Вегасе, причем нередко в присутствии сотрудников администрации. В некоторых случаях из-за «алкогольных ночей» Пателя приходилось переносить совещания и брифинги. Более того, сотрудникам его охраны с трудом удавалось его разбудить. Издание рассказала об одном из инцидентов, когда запрашивалось «штурмовое оборудование» для взлома двери, за которой он не подавал признаков жизни.
Пресс-секретарь ФБР Эрика Найт назвала статью «сфабрикованной» и заявила, что будет подан иск. Сам Патель написал в X: «Увидимся с тобой и всей твоей свитой фальшивых репортажей в суде… Но продолжай в том же духе с фейковыми новостями». Его адвокат Джесси Бинналл еще до публикации направил в The Atlantic письмо, в котором назвал будущий материал «категорически ложным и клеветническим» и требовал не выпускать его. «Они были предупреждены. Они все равно опубликовали. Увидимся в суде», — написал Бинналл в соцсети X.
Сам Патель, по данным издания, находится в «глубокой паранойе» по поводу возможной отставки. В администрации президента уже «открыто обсуждают», кто может занять его место.
