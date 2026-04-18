В Ростовской области запечатлели гиперболическую комету Panstarrs

Ростовский фотограф запечатлел гиперболическую комету Panstarrs с ярким хвостом.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский фотограф Николай Викулов запечатлел гиперболическую комету C/2025 R3 Panstarrs. Фотографии он опубликовал в социальных сетях.

На фото — небесное тело изумрудного цвета с ярким газовым хвостом. Известно, что C/2025 R3 Panstarrs была обнаружена в сентябре 2025 года. Ранее специалисты прогнозировали, что она максимально приблизится к Солнцу в апреле 2026 года.

По данным Крымской астрофизической обсерватории РАН, гиперболические кометы — небесные тела с параболическими и гиперболическими орбитами. Многие происходят из межзвездного пространства и облака Оорта — сферической области на самых дальних рубежах Солнечной системы.

