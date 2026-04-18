Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона»

Нападающий Артем Дзюба вошел в историю тольяттинского футбольного клуба «Акрон», став его лучшим бомбардиром. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе команды.
Рекорд был установлен в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». На 62-й минуте встречи Дзюба забил свой 18-й гол за «Акрон», обойдя предыдущего рекордсмена Андреса Понсе.
— Артем Дзюба — лучший бомбардир «Акрона». Артем обошел Андреса Понсе, забив 18 гол за наш клуб, — передает официальный Telegram-канал клуба.
37-летний Дзюба присоединился к тольяттинской команде осенью 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, и сам игрок не исключает продолжения карьеры и после завершения сезона-2025/26. Дзюба имеет внушительный послужной список, выступая за ряд ведущих российских клубов, включая «Спартак», «Зенит» и «Локомотив».
Он является рекордсменом по количеству забитых мячей в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной страны. На клубном уровне Дзюба неоднократно выигрывал чемпионат и Суперкубок России с «Зенитом», а также дважды становился обладателем Кубка страны.
Недавно Дзюба прокомментировал поражение от московского «Динамо». По словам спортсмена, его команда «просто проклята».