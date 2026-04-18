Дзюбе внезапно стало плохо в конце матча с «Рубином»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба признался, что ему стало плохо под конец матча с казанским «Рубином». Своими ощущениями он поделился с «Матч ТВ».

«Приятно, что стал лучшим бомбардиром клуба. Всё не зря, значит. Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал», — рассказал форвард.

Игра завершилась со счётом 1:1. У «Рубина» на 48-й минуте забил Никита Лобов, а Дзюба сравнял счёт на 62-й минуте. Этот гол стал для него 249-м в карьере — футболист обновил собственный рекорд лучшего бомбардира в российском футболе.

«Рубин» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» с 23 баллами — 13-й.

