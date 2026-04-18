МВД Украины: Стрелявший в Киеве имел легально зарегистрированное оружие

Неизвестный мужчина, который застрелил в Киеве пять человек и ранил еще 15, имел официально зарегистрированное оружие. Об этом на брифинге сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Предварительно могу сказать следующее: стрелявший 1968 года рождения, у него был карабин, официально зарегистрированный», — сказал он.
Он уточнил, что злоумышленник вышел из дома, шел по улице и стрелял в людей, при этом не предъявляя каких-либо требований. Он расстреливал людей в упор, поэтому шансов выжить у них фактически не было, добавил глава ведомства.
Клименко отметил, что после преступник захватил заложников в супермаркете и с ним пытались провести переговоры в течение 40 минут. Однако мужчина на них не реагировал, после чего было принято решение о штурме. Когда спецназ ворвался в помещение, злоумышленник успел застрелить одного из заложников и пытался оказать сопротивление, но был ликвидирован.
Как писал сайт KP.RU, в Сети появилось видео с неизвестным мужчиной, который расстрелял несколько человек и захватил заложников в Киеве. На кадрах преступник в красной куртке с оружием в руках бежит по тротуару вдоль многоэтажного дома. В какой-то момент неизвестный оборачивается, но затем снова продолжает убегать.
Ранее глава киевского режима Зеленский сообщал, что в результате стрельбы в Киеве погибли пять человек, еще 10 госпитализированы с ранениями.