Футзалисты нижегородского «Торпедо» в матче суперлиги уступили столичному КПРФ

Не прошло и 5 минут со стартового свистка арбитра, как торпедовцы уже обыгрывали КПРФ со счётом 2:0. Один гол с пенальти и один с игры забил бразилец Габриэль. Но до перерыва «коммунисты» выровняли положение, а во втором тайме вышли вперёд. Нижегородцы на 32-й минуте усилиями Николая Смирнова сделали счёт 3:3, а далее стали рисковать, пытаясь вырвать победу. Увы, на последней минуте получили гол в свои ворота. Поражение — 3:4.