Футзалисты нижегородского «Торпедо» в матче суперлиги уступили столичному КПРФ

В домашнем матче против лидера суперлиги чемпионата России «Торпедо» (Нижегородская область) потерпело обидное поражение.
Не прошло и 5 минут со стартового свистка арбитра, как торпедовцы уже обыгрывали КПРФ со счётом 2:0. Один гол с пенальти и один с игры забил бразилец Габриэль. Но до перерыва «коммунисты» выровняли положение, а во втором тайме вышли вперёд. Нижегородцы на 32-й минуте усилиями Николая Смирнова сделали счёт 3:3, а далее стали рисковать, пытаясь вырвать победу. Увы, на последней минуте получили гол в свои ворота. Поражение — 3:4.
«Торпедо» опустилось на 7-е место, но от 5-й позиции нас отделяют три очка.
Завтра, 19 апреля, состоится повторный поединок.
