Более половины калининградцев считают ревность угрозой для отношений — опрос

При этом многие продолжают проверять переписки партнёров.

Источник: Клопс.ru

55% жителей Калининграда воспринимают ревность как разрушительный фактор для отношений. Такие данные приводит исследование ювелирного бренда SOKOLOV.

Несмотря на это, на практике калининградцы нередко допускают контроль. Так, 43% опрошенных признались, что могут проверять переписки партнёра, если возникают сомнения. При этом 58% считают такое поведение нарушением личных границ.

Похожая двойственность наблюдается и в вопросе доступа к личным данным. Более половины респондентов (56%) не готовы делиться паролями от соцсетей и мессенджеров, однако 44% допускают это по обоюдному согласию.

Контроль в цифровой среде в целом не одобряется: 70% считают нормальным просто поинтересоваться, где находится партнёр, без требования геолокации. Ревность чаще всего вызывает не внешний фактор, а неопределённость. Среди главных причин — скрытые переписки и звонки (34%), отказ показать телефон (31%) и резкие изменения в поведении (24%). Подарки от друзей становятся поводом для подозрений лишь у 12% опрошенных.

При этом взгляды на измену также меняются. Помимо физической близости (91%), многие относят к ней онлайн-флирт (41%) и скрытые чаты (39%). Именно такие ситуации чаще всего приводят к расставаниям. Главной ценностью в отношениях калининградцы называют взаимное уважение и понимание (34%).

Учёные опровергли стереотип о том, что люди старше 60-ти теряют интерес к сексуальной жизни.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше