Иран вновь перекрыл Ормузский пролив: что происходит с одной из важнейших транспортных артерий

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран открыл свободный доступ к проходу судам через Ормуз на время объявленного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. По словам дипломат, проход для всех коммерческих судов по транспортной артерии объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном по согласованному маршруту.