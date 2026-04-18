Иран вновь перекрыл Ормузский пролив: что происходит с одной из важнейших транспортных артерий

Тегеран снова перекрыл Ормузский пролив для прохода грузовых судов с вечера субботы, 18 апреля, до полного снятия морской блокады Исламской республики со стороны США. Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР).
При этом сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что военные США готовятся задерживать связанные с Ираном нефтяные танкеры и коммерческие суда в международных водах.
Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран открыл свободный доступ к проходу судам через Ормуз на время объявленного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. По словам дипломат, проход для всех коммерческих судов по транспортной артерии объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном по согласованному маршруту.