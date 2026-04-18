В Ростовской области 19 апреля будет пасмурно и дождливо

Как сообщают донские синоптики, 19 апреля 2026 года в Ростовской области ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами возможны грозы.
Температура воздуха днём будет около +10…+15 градусов, местами до +17 градусов. А ночью воздух прогреется +7…+12 градусов.
Ветер подует преимущественно северо-западный, 5−10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать до 14 метров в секунду.
Что же касается донской столицы, то будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днём температура воздуха будет около +14 …+16 градусов, а ночью — +9…+11 градусов.