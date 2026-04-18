Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о работе ПВО

Глава города Таганрог Светлана Камбулова предупредила жителей о работе сил противовоздушной обороны. Соответствующее сообщение опубликовано в ее соцсетях.
Светлана Камбулова попросила жителей сохранять спокойствие и придерживаться правил безопасности.
— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! — говорится в обращении.
Напомним, в ночь на 18 апреля атаку БПЛА отразили в семи муниципалитетах: двух городах и пяти районах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
