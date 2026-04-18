Умерла французская актриса Надя Фарес

Фарес родилась в 1968 году в Марракеше (Марокко) и выросла в Ницце, после чего переехала в Париж, чтобы начать творческую карьеру. Она начала сниматься в кино в 1990-х годах, ей удалось поработать с такими режиссерами, как Александр Аркади, Клод Лелуш и Берни Бонвуазен. Признание ей принесла роль в фильме «Багровые реки» 2000 года Матье Кассовица, где она снялась вместе с Жаном Рено и Венсаном Касселем.