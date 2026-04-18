Умерла французская актриса Надя Фарес

В возрасте 57 лет скончалась французская актриса Надя Фарес, известная по роли в фильме «Багровые реки», сообщает газета L'Humanite.

Источник: РБК

«С огромной скорбью мы сообщаем о смерти Нади Фарес, которая произошла в эту пятницу. Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего мать, которую мы только что потеряли», — заявили ее дочери Силия и Шана Часман.

11 апреля Фарес в бассейне упала в обморок из-за сердечного приступа. Ее без сознания отвезли в больницу в Париже, где актриса лежала в коме, пока не скончалась 17 апреля. Идет расследование инцидента, но пока что никаких правонарушений не выявлено.

Фарес родилась в 1968 году в Марракеше (Марокко) и выросла в Ницце, после чего переехала в Париж, чтобы начать творческую карьеру. Она начала сниматься в кино в 1990-х годах, ей удалось поработать с такими режиссерами, как Александр Аркади, Клод Лелуш и Берни Бонвуазен. Признание ей принесла роль в фильме «Багровые реки» 2000 года Матье Кассовица, где она снялась вместе с Жаном Рено и Венсаном Касселем.

