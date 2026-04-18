Областному центру культуры молодёжи предлагают съехать на время сноса «падающего дома»

В 2022 году на ремонт ОЦКМ на Московском проспекте выделили 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был заменить окна и отремонтировать кровлю в здании до конца октября 2022 года. 15 октября того же года был подписан акт технической готовности объекта. Но спустя месяц подрядчик направил ОЦКМ дополнительное соглашение об изменении цены контракта по причине некорректно составленной сметы. ОЦКМ в ответ разместил отказ от приёмки работ, «возражая против уплаты твёрдой цены по контракту». Тогда поставщик обратился в Арбитражный суд Калининградской области. Последний постановил взыскать с ОЦКМ долг почти в 13,5 млн.