Сооснователь лондонского бутика Browns Джоан Берштейн умерла в 100 лет

Соосновательница мультибрендового бутика Browns Джоан Берштейн умерла в своем доме на Ибице, сообщила ее семья, передает Vogue. В феврале этого года она отпраздновала 100-летний юбилей.
«Ранее в этом году она с радостью отпраздновала свое 100-летие, танцуя под музыку оркестра, исполнявшего свинг, в кругу любящих ее людей, что было абсолютно в духе ее яркой жизни. Она оставляет после себя огромное наследие, и ее будет очень не хватать», — цитирует семью издание.
Джоан Берштейн вместе с мужем Сидни в 1970 году открыла магазин на лондонской Саут-Молтон-стрит. Ее магазин был известен тем, что поддерживал еще молодых дизайнеров, например закупил в 1984 году дипломную коллекцию Джона Гальяно.
Джоан Берштейн помогала выходить на британский рынок зарубежным брендам. Именно в Browns впервые появились коллекции Кельвина Кляйна, Ральфа Лорена, Джорджио Армани, Аззедина Алайи, а также Comme des Garçons Рей Кавакубо. В 2006 году за выдающийся вклад в индустрию моды Джоан Берштейн была удостоена звания Командора Ордена Британской империи (CBE).
В 2015 году Browns был продан онлайн-ретейлеру Farfetch. После продажи Берштейн переехала на Ибицу, где и прожила последние годы.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.