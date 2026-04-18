Бывшему защитнику «Шинника» ампутировали ногу из-за рака

В апреле 2025 года Загре диагностировали рак. Он перенёс операцию по удалению опухоли на ноге, биопсия не показала отклонений, и футболист готовился вернуться к тренировкам к новому сезону Первой лиги. Но в другой российской клинике усомнились в анализах, а после прилёта на родину врачи подтвердили начальную стадию рака. Спортсмен планирует лечиться в Германии или Израиле.