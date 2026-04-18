«Дым напоминал атомный гриб, люди были в шоке»: В Канаде мемный рэпер Дрейк устроил взрыв в Торонто, снимая новый клип

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм), который известен россиянам картинками с мемами, устроил масштабный взрыв в канадском Торонто, чем сильно напугал местных жителей. Певец снимал новый видеоклип. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Канадцы проснулись от мощного грохота, который раздался в парке Даунсвью около 12 ночи накануне — многие увидели вспышки, озарившие ночное небо, после которого повалил густой дым. По форме он напоминал атомный гриб. Люди были в шоке, у многих тряслись стены и мебель в домах», — говорится в публикации.
По данным издания, горожане в панике стали делиться происходящим в соцсетях. Однако полиция Торонто всех успокоила и сообщила, что взрыв устроил музыкант в ходе съемок своего нового клипа. Все действия клипмейкеров согласованы, а угрозы для населения не было. Также утверждалось, что всем жителям за 48 часов были разосланы уведомления. Но местные, кто проживает непосредственно рядом с парком, заявили, что ничего о планируемом мощном взрыве не знали.
Ну, а сам виновник переполоха выложил в своих соцсетях два фото со взрывом и намекнул о скором выходе нового трека.
