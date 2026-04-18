ФК «Пари НН» и московское «Динамо» разошлись миром

Матч на «Совкомбанк Арене» завершилась со счётом 1:1.

По тому, как складывался матч 25-го тура в Нижнем Новгороде, можно с уверенностью сказать, что ФК «Пари Нижний Новгород» должен быть доволен ничейным исходом.

Московские динамовцы сразу захватили инициативу, «стандарты» у наших ворот следовали один за другим, в конце концов, на 22-й минуте Николас Маричаль замкнул подачу от угловой отметки. Были и ещё у гостей моменты, в одном из эпизодов волжан выручила штанга. Тем неожиданнее, что на 34-й минуте счёт стал 1:1. Реналдо Сефас на высокой скорости разорвал левый фланг обороны бело-голубых, сделав нацеленный прострел на набегавшего Оланкунле Олусегуна. Интересно, что этот удар для «парижан» оказался единственным в створ ворот за весь матч.

Во втором тайме динамовцы продолжали давить. Особенно тревожно стало после того, как Олусегун получил вторую жёлтую карточку на 74-й минуте. К счастью, в меньшинстве хозяевам удалось отбиться.

«Крылья Советов» (23 очка) и «Пари НН» (22) после ничейных игр остались на 13-м и 14-м местах. «Оренбург» тоже в этом туре заработал один балл. В его активе 20 очков.

Впереди — пять туров. В среду, 22 апреля, нас ждёт, возможно, решающий матч за выживание — «Оренбург» — «Пари НН».

