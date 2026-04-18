Чудотворную икону с удивительной судьбой привезли в Волгоград из Белоруссии

— Прихожанка рассказала, что перед началом Великой Отечественной войны к ее матери постучались две монахини с просьбой сохранить икону до лучших времен. И все это время святыня находилась у них дома. Чудесным образом она выжила даже во время пожара, который полностью разрушил их жилище. После смерти матери икона перешла к дочери, и именно она принесла ее в церковь, — передают историю в епархии.