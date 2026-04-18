Угрожавший самоубийством блогер Воевода пообещал отправиться на СВО

Пилот ударного вертолета Ка-52 и автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов в субботу, 18 апреля, впервые лично вышел на связь после своего исчезновения. Он признался, что родные отговорили его от самоубийства.
Земцов рассказал, что добровольно вернулся в часть, а также поблагодарил родителей и друзей, отговоривших его от «неправильного поступка». Он добавил, что вернулся в расположение части, получив гарантии, что из СИЗО отправится в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.
— Добровольно вернулся в часть. Спасибо родителям, друзьям, отговорившим меня от неправильного поступка… Дальше — воевать, — рассказал летчик в своем Telegram-канале.
