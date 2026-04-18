Проделки судьбы: Музей «Титаника» затопило в годовщину гибели лайнера

Как писал сайт KP.RU, мемный рэпер Дрейк устроил масштабный взрыв в канадском Торонто, чем сильно напугал местных жителей. Музыкант снимал новый видеоклип. По словам местных, после вспышки, озарившей ночное небо, повалил густой дым, который напоминал по форме атомный гриб. Люди были в шоке, у многих тряслись стены и мебель в домах.