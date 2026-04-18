Проделки судьбы: Музей «Титаника» затопило в годовщину гибели лайнера

В США музей «Титаника» затопило в годовщину катастрофы корабля.

В США чикагский музей «Воло», где выставлены вещи с легендарного океанского лайнера «Титаник», по злому року затопило именно 14 апреля — в день очередной годовщины трагедии с кораблем.

Сотрудники музея успели спасти экспозиции и артефакты. А в коллекции хранятся подлинные вещи пассажиров, одежда и автомобили той эпохи общей стоимостью более 6 млн долларов. Однако источник затопления так и не был обнаружен.

При этом это уже второй случай затопления здания за последние 40 лет. Когда-то на этом месте располагалась пожарная часть. Но, по иронии судьбы, она сгорела.

