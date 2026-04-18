Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мизулина подключилась к скандалу с закрытием детских лагерей под Саратовом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за решения властей Саратова закрыть детские лагеря на Кумысной поляне. Об этом она сообщила в своём канале MAX.

Источник: Life.ru

«Люди не понимают, почему на юге России детские центры, находясь под постоянными обстрелами и прилётами дронов, продолжают свою работу, а в Саратовской области — закрываются», — написала она. Мизулина сообщила, что жители региона ждут разъяснений и уже собирают подписи под петицией.

Глава города Игорь Молчанов ранее объявил, что работа лагерей будет ограничена из-за угрозы безопасности. Речь идёт о 10 лагерях.

Ранее Мизулина заявила, что российские школьники подхватили опасный TikTok-тренд с унижением учителей. По её словам, отдельные случаи уже привели к серьёзным последствиям: учеников ставят на внутришкольный учёт, а преподаватели требуют привлечь авторов роликов к ответственности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

