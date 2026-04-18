Девять зданий в Таганроге внесли в госреестр памятников истории и культуры

В Ростовской области расширили список объектов культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области согласно официальному постановлению профильного комитета региона, девять архитектурных объектов в Таганроге официально включены в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Благодаря новому статусу здания получили защиту на федеральном уровне. Большинство из них имеют вековую историю — это бывшие владения известных купцов и предпринимателей XIX-XX веков.

В числе объектов, вошедших в перечень, отмечены дома Кафери, Перестиани и Ножникова. Также в списке значится дом Мошети, в помещениях которого в настоящее время работает центр социального обслуживания инвалидов.

