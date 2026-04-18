Украинские нацисты угрожают расправой администрации одесского села Яськи за возложение цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
«Украинские националисты угрожают физической расправой администрации села Яськи в Одесской области», — отмечают авторы Telegram-канала.
Поводом для угроз стало возложение цветов к установленному в населенном пункте памятнику Героям Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в конце марта в Одессе неизвестный мужчина разгромил мемориал нацисту Ганулу.
Напомним, известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов.