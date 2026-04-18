Тарасов объяснил, почему публично поздравил сестру Бузовой с беременностью

Экс-футболист и блогер Дмитрий Тарасов рассказал о том, что решил поздравить Анну Бузову с беременностью, так как хорошо общается с ее мужем, бизнесменом Константином Штрыкиным.
Спортсмен подчеркнул, что, несмотря на многолетние конфликты со своей бывшей супругой Ольгой Бузовой, у него нет никаких претензий или негативных чувств ни к самой певице, ни к ее семье.
— Друзья, давайте не будем додумывать. Я поздравил от всей души и честно, искренне очень рад за ребят. Эту тему мы закрываем, — рассказал Тарасов на своей странице в Instagram*.
Сама Бузова-младшая активно делится с подписчиками деталями своей беременности. После того как в начале апреля стало известно о грядущем пополнении в семье, она решила подробно рассказывать о своих буднях в этот особенный период.
У самого Тарасова четверо детей. Недавно он привлек внимание общественности, опубликовав видео, в котором обвиняет свою жену в том, что она слишком долго спит.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.