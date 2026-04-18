Стало известно о героическом прошлом отца актера Ивана Охлобыстина в годы Великой Отечественной войны

Отец известного российского актера Ивана Охлобыстина, полковник медицинской службы Иван Охлобыстин в годы Великой Отечественной войны вернул в строй 90% раненых летчиков, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на архивный документ.
Агентство отметило, что к ордену Охлобыстин был представлен в звании гвардии полковника медслужбы, занимая должность флагманского врача 8-го авиационного Смоленского корпуса дальнего действия.
«Постановка лечения раненых из числа летного состава такова, что 90% возвращено в строй. Добился максимального снижения каждой заболеваемости в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи», — говорится в наградном листе.
Помимо этого, Охлобыстин-старший за 15 месяцев работы в авиакорпусе полностью предотвратил распространение инфекций в частях и своими силами создал зубопротезную лабораторию.
