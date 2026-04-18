В Калининграде отметили XXI «День селедки»

В Калининграде прошел XXI народный праздник «День селедки» — масштабное событие, посвященное морским традициям региона и рыбной промышленности.
Гостей праздника приветствовали представители музейного комплекса, руководство области и приглашенные главы регионов. Организаторы подчеркнули, что «День селедки» давно стал не просто фестивалем, а символом уважения к труду рыбаков и истории рыбопромыслового флота.
История праздника берет начало в 2006 году и тесно связана с развитием отрасли в Калининградской области, где именно сельдяные экспедиции стали основой формирования мощного рыболовецкого флота. Со временем регион закрепил за собой статус одного из лидеров рыбной промышленности страны.
Праздничная программа развернулась на набережной музея и собрала десятки тысяч гостей. Для них работали гастрономические площадки с рыбой из разных регионов — от Балтики до Дальнего Востока, проходили мастер-классы, квесты, конкурсы и тематические встречи с моряками и капитанами судов. Также гости могли посетить ярмарку и интерактивные площадки на территории музея.
