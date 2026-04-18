Москвичи приняли участие в забеге профсоюзного проекта «Жить. Учить. Бежать»

В Подмосковье завершился забег «Весеннее пробуждение — 2026» в рамках профсоюзного проекта «Жить. Учить. Бежать». Дистанции от 500 метров до 21,1 километра преодолели порядка 500 педагогов и членов их семей. Об этом сообщил председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Константин Гужевкин.
В забеге в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха приняли участие учителя, воспитатели, преподаватели вузов и сотрудники системы образования вместе с детьми и близкими.
— Уже более пяти лет профсоюз образования реализует масштабный проект «Жить. Учить. Бежать», который помогает московским педагогам поддерживать себя в форме и заниматься спортом, весело проводить время всей семьей и прививать детям культуру здорового образа жизни. Наш традиционный весенний забег собрал участников от 4 и до 70 с лишним лет. Мы рады, что соревнование пользуется большой популярностью. За все годы спортсмены проекта пробежали более 1,5 миллиона километров — и новые рекорды только впереди, — подчеркнул Константин Гужевкин.
Перед стартом для участников провели массовую утреннюю зарядку и разминку с профессиональными бегунами. Затем каждый получил мотивационный браслет с пожеланиями личного рекорда.
Участники преодолевали трассы разной протяженности и сложности рельефа. Дети до 11 лет бежали 500 метров. Начинающие спортсмены соревновались на дистанции 5 километров, любители — на 10 километрах, самые опытные — на 21,1 километра. Желающие также могли выбрать дистанцию 3 километра или попробовать силы в профсоюзной эстафете в составе команды из пяти человек.
Для зрителей и спортсменов во время мероприятия работали зоны аквагрима, фотосессии с символом профсоюза — Профессором Совом, площадки для интервью и обсуждения результатов.
Завершился забег церемонией награждения. Победителей и призеров отметили в шести номинациях, вручив памятные подарки. Все юные бегуны получили медали.