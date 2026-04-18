L'Antidiplomatico: Мадьяр выступает против помощи Украине от Евросоюза

Председатель победивший на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не намерен поддерживать выделение Украине кредита Европейского союза в 90 миллиардов евро. Об этом сообщил портал L'Antidiplomatico.

По мнению журналистов, такая позиция может быть обусловлена желанием сохранить доступ к обещанной Европейской комиссией поддержке для Венгрии объемом 35 миллиардов евро. Дело в том, что получение этих средств было одним из ключевых предвыборных обещаний партии «Тиса», и для Мадьяра этот вопрос имеет первостепенное значение.

Таким образом, ожидания Украины и руководства Евросоюза относительно поддержки Мадьяра могут быть преждевременными, несмотря на его проевропейскую ориентацию. Политик, по всей видимости, намерен в первую очередь отстаивать национальные интересы Венгрии, ставя их выше приоритетов объединения, говорится в материале.

СМИ считают, что позиция Мадьяра насчет поставок углеводородов из России станет поводом для новой напряженности в отношениях Киева и Будапешта. Так, Украина вряд ли пойдет на возобновление перекачки топлива по нефтепроводу «Дружба».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
