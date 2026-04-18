«90% возвращено в строй»: Отец Охлобыстина дарил раненым пилотам крылья в годы ВОВ

«Постановка лечения раненых из числа лётного состава такова, что 90% возвращено в строй. Добился максимального снижения каждой заболеваемости в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи», — следует из текста наградного листа.
Помимо этого, за 15 месяцев работы в авиакорпусе Охлобыстин сумел полностью предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди личного состава, а также самостоятельно организовал зубопротезную лабораторию.
В момент представления к ордену Отечественной войны II степени Охлобыстин носил звание гвардии полковника медицинской службы и служил флагманским врачом 8-го авиационного Смоленского корпуса дальнего действия. Кроме того, Охлобыстин дважды был удостоен ордена Красного Знамени, а также награждён орденами Ленина и Красной Звезды. Среди его медалей — «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта». При этом за годы Великой Отечественной войны он получил две контузии.
Иван Охлобыстин родился в декабре 1905 года в Кимрах Калининской области. Добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию в 1927 году. Служил военным врачом, воевал в Советско-финскую, принимал участие в Хасанских боях. Занимал должности дивизионного и бригадного врача.
Ранее в Казахстане в возрасте 101 года скончался ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов, участвовавший в освобождении Белоруссии и Литвы, а также в штурме Кёнигсберга. Рахимов родился на востоке Казахстана и ушёл на фронт в 1942 году, где служил разведчиком и в ходе боёв в Литве взял в плен начальника штаба противника, после чего участвовал в штурме Кёнигсберга и встретил Победу в Инстербурге (ныне Черняховск), был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией», завершил службу в 1965 году и позже работал в милиции, а в Усть-Каменогорске в его честь был создан мурал на фасаде дома.
