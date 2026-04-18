«90% возвращено в строй»: Отец Охлобыстина дарил раненым пилотам крылья в годы ВОВ

Ранее в Казахстане в возрасте 101 года скончался ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов, участвовавший в освобождении Белоруссии и Литвы, а также в штурме Кёнигсберга. Рахимов родился на востоке Казахстана и ушёл на фронт в 1942 году, где служил разведчиком и в ходе боёв в Литве взял в плен начальника штаба противника, после чего участвовал в штурме Кёнигсберга и встретил Победу в Инстербурге (ныне Черняховск), был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией», завершил службу в 1965 году и позже работал в милиции, а в Усть-Каменогорске в его честь был создан мурал на фасаде дома.