В ФРГ задержали иностранца по подозрению в установке копии ворот концлагеря

В Германии неизвестный установил перед зданием налоговой конструкцию, напоминающую печь крематория.

Источник: Аргументы и факты

В Германии задержали 33-летнего гражданина Польши по подозрению в установке копии ворот концлагеря и еще одной конструкции перед зданием налоговой инспекции в Эггенфельдене, пишет Passauer Neue Presse.

В марте неизвестный установил копию ворот концлагеря Освенцим перед зданием налоговой инспекции. Впоследствии там появилась черная конструкция, напоминающая печь крематория.

Полицейские задержали подозреваемого. У него изъяли предметы с нацистской символикой и телефон. При этом, по данным издания, на имя задержанного уже был выписан ордер на арест, связанный с административными правонарушениями. Его привели в исполнение в ходе обыска. Специалисты проводят расследование.

Ранее сообщалось, что на рынке в Германии обнаружили банку с надписью «Циклон Б».