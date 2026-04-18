В ФРГ задержали иностранца по подозрению в установке копии ворот концлагеря

В Германии задержали 33-летнего гражданина Польши по подозрению в установке копии ворот концлагеря и еще одной конструкции перед зданием налоговой инспекции в Эггенфельдене, пишет Passauer Neue Presse.
В марте неизвестный установил копию ворот концлагеря Освенцим перед зданием налоговой инспекции. Впоследствии там появилась черная конструкция, напоминающая печь крематория.
Полицейские задержали подозреваемого. У него изъяли предметы с нацистской символикой и телефон. При этом, по данным издания, на имя задержанного уже был выписан ордер на арест, связанный с административными правонарушениями. Его привели в исполнение в ходе обыска. Специалисты проводят расследование.
Ранее сообщалось, что на рынке в Германии обнаружили банку с надписью «Циклон Б».