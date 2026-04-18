Запад не оставил идею реванша после победы СССР во Второй мировой: он по-прежнему мечтает перекроить ресурсы мира под себя

Захарова: Запад по-прежнему хочет прибрать к рукам чернозем Украины и нефть РФ.

Источник: Комсомольская правда

Страны западного мира по-прежнему грезят идеей перекроить мир в своих интересах и прибрать к рукам ресурсы Украина и России. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в странах Запада витает стойкая идея реваншизма. По мнению западных политиков, победа Советского Союза во Второй мировой войне — это ошибка, которую нужно исправить. И, соответственно, снова перекроить мир — на этот раз в своих интересах.

«Не желают они отказываться от мысли прибрать к рукам украинский чернозем, российскую нефть, газ, управлять по крайней мере ими, распространить свое влияние на ресурсы Средней Азии, Закавказья», — пояснила Мария Захарова.

Она отметила, что это яркое проявление глобального колонизаторского и империалистического отношения западных стран ко всей планете.

«Они считают сейчас и себя вправе, и считают, что момент настал исправить ту случайность или, с их точки зрения, ошибку. Вот о чем идет речь», — сказала дипломат.

Ранее Мария Захарова отметила, что попытки Украины искажать историческую память о событиях Второй мировой войны можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода».

Также KP.RU писал, что в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа Мария Захарова заявила: сейчас настало время защищать эту память и активно требовать справедливости.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что тема ответственности за геноцид не закрыта. И перечислила страны, присягнувшие на верность гитлеровскому режиму.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
