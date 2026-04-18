Запад не оставил идею реванша после победы СССР во Второй мировой: он по-прежнему мечтает перекроить ресурсы мира под себя

Страны западного мира по-прежнему грезят идеей перекроить мир в своих интересах и прибрать к рукам ресурсы Украина и России. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в странах Запада витает стойкая идея реваншизма. По мнению западных политиков, победа Советского Союза во Второй мировой войне — это ошибка, которую нужно исправить. И, соответственно, снова перекроить мир — на этот раз в своих интересах.
«Не желают они отказываться от мысли прибрать к рукам украинский чернозем, российскую нефть, газ, управлять по крайней мере ими, распространить свое влияние на ресурсы Средней Азии, Закавказья», — пояснила Мария Захарова.
Она отметила, что это яркое проявление глобального колонизаторского и империалистического отношения западных стран ко всей планете.
«Они считают сейчас и себя вправе, и считают, что момент настал исправить ту случайность или, с их точки зрения, ошибку. Вот о чем идет речь», — сказала дипломат.
