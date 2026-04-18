Три кита ИИ-революции: как может измениться реальность к 2028 году

И тут же, параллельно, аналитики фиксируют странную вещь. Нейросети задумывались как инструмент, который освободит нас от рутины. Но на практике они почему-то не сокращают рабочий день, а лишь уплотняют его до предела. Исследование международной платформы для анализа рабочей силы и повышения производительности ActivTrak показало: после внедрения ИИ-помощников время на переписки выросло вдвое, а часы, которые сотрудники тратили на «глубокую концентрацию» и решение творческих задач, наоборот, сократились на 9 процентов. Аналитики объясняют этот феномен тем, что люди, чувствуя прилив сил, берут на себя больше, а в итоге просто выгорают.