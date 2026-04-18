Три кита ИИ-революции: как может измениться реальность к 2028 году

К 2028 году дата-центры превзойдут человеческий мозг, а капитализм не переживет перехода к экономике изобилия, когда избыток технологических ресурсов снимет большую часть ограничений в этой сфере, предрекает глава OpenAI Сэм Альман. Но эксперты называют это маркетинговой провокацией: реальные ресурсы — энергия, чипы, данные — не позволят воплотить прогноз в заявленные сроки. А пока технологии, призванные освободить нас от рутины, на деле уплотняют рабочий день до предела. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Глава OpenAI Сэм Альтман впервые публично признал: капитализм может не пережить переход к экономике изобилия, которую он сам и создает. Миллиардер заявил, что уже к 2028 году когнитивные мощности дата-центров превысят суммарные способности человеческого мозга, а президенты крупнейших корпораций скоро не смогут работать без надзора искусственного интеллекта.
Звучит весьма и весьма зловеще. Однако чем пристальнее вглядываешься в эту картину, тем больше в ней находишь противоречия. И представители индустрии с этим согласны.
Многие сегодня сходятся на том, что 2028 год — слишком оптимистичная дата для воплощения столь радикальных прогнозов. А идея «надзора ИИ за первыми лицами» и вовсе пока напоминает скорее технологическую провокацию, чем реальный, воплотимый в жизнь, план.
И тут же, параллельно, аналитики фиксируют странную вещь. Нейросети задумывались как инструмент, который освободит нас от рутины. Но на практике они почему-то не сокращают рабочий день, а лишь уплотняют его до предела. Исследование международной платформы для анализа рабочей силы и повышения производительности ActivTrak показало: после внедрения ИИ-помощников время на переписки выросло вдвое, а часы, которые сотрудники тратили на «глубокую концентрацию» и решение творческих задач, наоборот, сократились на 9 процентов. Аналитики объясняют этот феномен тем, что люди, чувствуя прилив сил, берут на себя больше, а в итоге просто выгорают.
Получается историческое противоречие. Технология, которая должна была привести нас к изобилию, приносит только двойную нагрузку и массовые увольнения — причем последние часто проходят под шумок громких заявлений о цифровой трансформации. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами в области разработки и внедрения искусственного интеллекта, чтобы разобраться, что на самом деле стоит за прогнозами Альтмана, хватит ли ресурсов для «эпохи изобилия» и, главное, куда пойдут люди, если интеллектуальный труд действительно станет доступным, как вода из-под крана.
Маркетинговое оружие.
Эксперт по внедрению и автоматизации ИИ Алтынбек Зейнулгабиден уверен, что заявления Альтмана имеют больше общего со сценарием научно-фантастического блокбастера, чем с поджидающей практически за углом реальностью.
— Мы имеем дело с рекламной махинацией. Поэтому Альтман в своем выступлении добавляет оговорку «мы можем ошибаться» и не приводит никаких расчетов, — комментирует Алтынбек Зейнулгабиден.
По его словам, такие заявления работают одновременно на два фронта. Для инвесторов они создают долгосрочный горизонт, мотивируя продолжать вложения. Для конкурентов — создают эффект давления, заставляя ускоряться, даже без четкого понимания конечной цели.
— Для меня как для практика куда важнее другое: стоимость вычислительных мощностей снижается в десять раз ежегодно, и это уже сегодня кардинально меняет экономику проектов, с которыми я работаю, — предупреждает эксперт.
Что же стоит за словами Альтмана о «надзоре ИИ над главами корпораций и президентами»? Речь не о том, что алгоритм нажимает кнопки вместо первого лица. Без искусственного интеллекта руководитель просто не сможет обработать необходимый объем информации и принять адекватное решение. И этот процесс уже запущен. В феврале 2026 года глобальный консалтинговый гигант Accenture объявил новое правило: сотрудники, претендующие на руководящие позиции, обязаны регулярно использовать ИИ-инструменты. Компания уже переобучила более 550 тысяч сотрудников — свыше 70 процентов штата.
— Кто формирует информационную среду, тот и определяет вектор решений, — рассуждает эксперт. — На данном этапе ИИ выступает в роли советника, но граница между «советует» и «решает» стирается с каждым годом все быстрее.
Три кита ИИ-революции.
Громкие обещания о том, что к 2028 году дата-центры станут умнее человечества, тоже упираются в суровую реальность. Эксперт Алтынбек Зейнулгабиден считает, что существуют три главных препятствия на этом пути. Первое — энергия. Проект Stargate, который OpenAI реализует совместно с Oracle и Softbank, включает строительство восьми зданий в Абилине, Техас. Комплекс потребует около 900 мегаватт электроэнергии — этого хватило бы на небольшой город.
— Производственные мощности по выпуску энергетического оборудования, включая газовые турбины, загружены заказами на годы вперед — вплоть до 2028 года, — поясняет Зейнулгабиден. — Атомные электростанции строятся десятилетиями. А один крупный дата-центр возводится два-три года даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.
В России, кстати, ситуация похожая. 76 процентов дата-центров сконцентрированы в Москве, где прогнозируется дефицит мощности до 4 гигаватт. Сетевые компании уже начали отказывать в подключении новых центров обработки данных в столице, а ждать разрешения на подключение можно до двух лет.
Второе препятствие — чипы. Вся цепочка производства висит на NVIDIA и тайваньской TSMC. Одно геополитическое обострение может встать в цену всего производства на долгие годы. В марте 2026 года NVIDIA уже приостановила производство чипов H200 для китайского рынка изза неопределенности с экспортными ограничениями США. А аналитики UBS подсчитали: около 30 процентов мировых поставок гелия — критически важного элемента для производства чипов — проходит через Ормузский пролив. Любое серьезное нарушение судоходства там мгновенно ударит по производству.
Третье, и самое недооцененное, по мнению Алтынбека, препятствие, — данные. О них говорят меньше всего, но именно здесь может произойти главный сбой.
Согласно исследованию Epoch AI, запасы общедоступных текстовых данных для обучения языковых моделей могут истощиться уже в период с 2026 по 2032 год. Технологические компании лихорадочно скупают качественные данные, но новых блогов, статей и комментариев в соцсетях недостаточно, чтобы поддерживать нынешние темпы развития.
— Отсутствие качественных данных, как по мне, самая недооцененная проблема, — подчеркивает Зейнулгабиден. — Технологические компании лихорадочно скупают качественные данные, заключают сделки с новостными издательствами и медиа. Но этих данных, статей и комментариев недостаточно, чтобы поддерживать нынешние темпы развития. Еще острее стоит проблема, когда ИИ начинает учиться на данных, сгенерированных другими нейросетевыми моделями.
— Это как если взять ксерокопию листа бумаги, а затем сделать ксерокопию с ксерокопии. Вы теряете часть информации, — объясняет Зейнулгабиден. — Модели начинают учиться на синтетике, качество падает, и это никакими деньгами быстро не починишь.
— И Россия здесь могла бы быть в сильной позиции по энергии, но пока не использует этот козырь системно, — отмечает эксперт.
Системный риск.
Альтман продолжает строить амбициозные планы, которые, впрочем, разбиваются о реальность: вместо освобождения от рутины ИИ уплотняет рабочий день. Почему так происходит и можно ли это исправить?
— Мы имеем дело с управленческой проблемой, — отмечает в беседе с «ВМ» эксперт по внедрению ИИ, оптимизации бизнес-процессов и управлению рисками, специалист с 20-летним опытом в цифровизации промышленности Ильдар Саттаров. — Данные ActivTrak за 2026 год красноречивы: после внедрения ИИ-инструментов время на электронную почту выросло на 104 процента, на мессенджеры — на 145, на работу в бизнес-системах — на 94. А средняя продолжительность сфокусированной сессии упала до 13 минут 7 секунд. Это не рабочий ритм — это режим пинг-понга.
Здесь, объясняет эксперт, работает механизм, который можно назвать законом Паркинсона наоборот. Классический закон гласит: работа заполняет все отведенное на нее время. Его инвертированная версия: как только время высвобождается, система мгновенно заполняет его новыми задачами. Не от злобы или жадности, а потому что управленческая культура большинства компаний построена на плотности загрузки как метрике эффективности.
— Руководитель видит, что сотрудник «освободился», и воспринимает это как простой, который нужно устранить. Сотрудник без задач в такой логике — это саботажник, — резюмирует Ильдар Саттаров.
Эксперт проводит историческую параллель с внедрением конвейера Форда.
— Производительность тогда выросла кратно, — подчеркивает специалист. — Но сокращение рабочей недели до 40 часов случилось не благодаря доброй воле менеджмента, а через профсоюзное давление и законодательство. Технология сама по себе никогда не перераспределяет время в пользу человека. Это делают институты. Сегодня у нас есть технология, которая экономит часы. Но нет институциональных механизмов, которые защищают эти часы от немедленного поглощения.
Анализируя данные ActivTrak — 443 миллиона рабочих часов, 1111 организаций, три года наблюдений. Выводы неутешительные: на совместную работу сотрудники стали тратить на 34 процента больше времени, на многозадачность — на 12 процентов, на работу в выходные — более чем на 40 процентов. А вот способность подолгу удерживать фокус упала до 60 процентов — а это самый низкий показатель за три года.
— Это не хаос переходного этапа, — убежден Саттаров. — Это формирование нового паттерна поведения. Каждый ИИ-инструмент — это еще один интерфейс, еще одна точка переключения внимания. В 2023 году средняя компания использовала два таких инструмента. В 2025-м — уже семь. Каждый из них генерирует артефакты, которые нужно проверить, согласовать, отправить коллегам. ИИ ускоряет производство контента, но человеческая пропускная способность для верификации и принятия решений остается прежней. Возникает разрыв: машина производит быстрее, чем человек может осмыслить.
Эксперт ссылается на нейрофизиологию: каждый переход между задачами обходится мозгу в 15−25 минут на восстановление фокуса. Если рабочий день состоит из 275 прерываний, глубокая работа физически невозможна. Не потому что сотрудник ленив, а потому что архитектура его рабочего процесса это исключает. Он приводит аналогию из промышленности:
— Представьте конвейер, который ускорили в три раза, но не расширили зону контроля качества, — говорит специалист. — Детали летят быстрее, брак растет, а проверяющий работает на износ. Именно это сейчас происходит с когнитивным трудом.
Главный риск ближайших двух-трех лет, по мнению Саттарова, — не техническая незрелость ИИ и даже не выгорание как таковое, а управленческая неготовность.
— Техническая незрелость решается деньгами и временем. Модели становятся точнее, дешевле и быстрее. Альтман утверждает, что стоимость одного и того же результата на моделях OpenAI снизилась в 1000 раз за 16 месяцев, — подмечает Ильдар.
Что касается выгорания, эксперт обращает внимание на парадокс: «Риск выгорания формально снизился на 22 процента, но риск “отрешенности” вырос на 23».
— Люди не сгорают в классическом смысле — они «выключаются», — объясняет эксперт. — Выполняют задачи, но перестают вкладывать в них интеллект. Так организация сохраняет видимость продуктивности, теряя способность к объективному суждению.
— А вот неспособность перестроить управление — это системный риск, который умножает все остальные, — подчеркивает Саттаров. — Компания внедряет ИИ, но оставляет старую оргструктуру, старые KPI, старую модель контроля. В итоге технология работает как турбонагнетатель на автомобиле с неисправными тормозами: скорость растет, но управляемость падает. Самая опасная иллюзия сейчас, по его словам, — что ИИ можно внедрить «в лоб», без пересборки управленческой логики.
— В этом случае вы получите ровно то, что показывают данные: больше скорости, больше шума, меньше смысла. А через два-три года — массовый отток квалифицированных людей, которые устанут работать в системе, оптимизированной для машин, а не для человеческого мышления, — подводит итог специалист.
Прогнозы Альтмана, скорее всего, сбудутся нескоро и не так, как он их описывает. Но даже когда технология дозреет, люди никуда не исчезнут, уверяют эксперты. По мнению Ильдара Саттарова, нас ожидает расслоение внутри профессий.
— Одни научатся работать с ИИ как с помощником — и будут зарабатывать больше прежнего. Другие станут своего рода операторами кнопок, — их доходы, наоборот, поползут вниз, прогнозирует эксперт. — И это расслоение, скорее всего, станет главной головной болью ближайших лет. Государствам придется что-то с этим делать. Европа уже взялась за жесткие законы, США пока делают ставку на рынок, у России есть временная отсрочка — у нас и так не хватает людей, поэтому ИИ воспринимается скорее как подмога, чем как угроза.
Но в конечном счете в выигрыше окажутся те, кто сумеет грамотно перестроить управление и институты под совместную с искусственным интеллектом работу. Потому что машины заберут себе скорость, рутину и счет. А человеку останется то, что алгоритмам не под силу: отвечать за результат, принимать решения в сложных, тупиковых ситуациях и нести ответственность.
Это интересно.
В марте 2026 года американская холдинговая компания запустила инициативу Vesco Ventures — первое в мире «предприятие с нулевым числом сотрудников» в структуре публичной компании. Руководит им ИИ-агент по имени Андуин, который получил мандат на самостоятельное принятие решений в рамках строго определенного бюджета. У него нет зарплаты, он не берет больничных и работает 24/7. Единственный человек, вовлеченный в процесс, — «председатель совета директоров», который имеет право вето, но не вмешивается в операционку. Сам генеральный директор компании Райан Шадель назвал компанию, управляемую искусственным интеллектом, которая при этом полностью соблюдает все требования законодательства, «чертежом будущего».
В тему.
Минэнерго оценивает потребность в мощностях для ИИ к 2030 году на уровне 2−2,5 гигаватта. Потребление одной ИИ-стойки в дата-центре достигает 25 киловатт и выше — в 3−5 раз больше возможностей стандартного коммерческого ЦОД. Поэтому энергодефицитные регионы — Сибирь, Дальний Восток, Поволжье и Урал — рассматриваются как перспективные площадки для размещения новых мощностей. На этом фоне государство активно формирует нормативную базу. В марте 2026 года Минфин разработал проект закона, согласно которому все этапы разработки и обучения ИИ-моделей должны проходить на территории России. Аудиовизуальные материалы, созданные с помощью нейросетей, получат специальную маркировку. Крупные соцсети будут обязаны проверять ее наличие.
А о том, как отличить настоящий контент от созданного искусственно, рассказала «Вечерней Москве» продюсер и медиа-консультант Мария Тарасенкова.