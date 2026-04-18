Литва и Латвия не разрешат самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пролететь над своей территорией в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
«Что касается Москвы, то Литва и Латвия нам уже объявили, что не разрешат нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook*.
Фицо пообещал найти другой маршрут для полета в Москву. Аналогичная ситуация уже возникала в 2025 году. Тогда страны Прибалтики отказались пропустить самолет Фицо в Россию.
«Надеюсь, что успею положить цветы и к Могиле Неизвестного солдата Красной Армии в Москве», — отметил словацкий премьер.
Он также рассказал, что в следующие месяцы примет участие в мероприятиях по случаю 82-й годовщины высадки союзников по Антигитлеровской коалиции в Нормандии и в торжествах по случаю 250-летия США.
Ранее Фицо поблагодарил советских солдат за освобождение Словакии.
