Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо сообщил об отказе Прибалтики пропустить его самолет в Москву на 9 мая

Премьер Словакии обещал найти другой маршрут для полета в Москву на День Победы.

Источник: Аргументы и факты

Литва и Латвия не разрешат самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пролететь над своей территорией в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

«Что касается Москвы, то Литва и Латвия нам уже объявили, что не разрешат нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook*.

Фицо пообещал найти другой маршрут для полета в Москву. Аналогичная ситуация уже возникала в 2025 году. Тогда страны Прибалтики отказались пропустить самолет Фицо в Россию.

«Надеюсь, что успею положить цветы и к Могиле Неизвестного солдата Красной Армии в Москве», — отметил словацкий премьер.

Он также рассказал, что в следующие месяцы примет участие в мероприятиях по случаю 82-й годовщины высадки союзников по Антигитлеровской коалиции в Нормандии и в торжествах по случаю 250-летия США.

Ранее Фицо поблагодарил советских солдат за освобождение Словакии.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
