Боня готовит иск против «женоненавистников» Соловьева, Милонова и Лебедева

Телеведущая и блогер Виктория Боня в Instagram* объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск против ряда известных личностей — журналиста Владимира Соловьева, депутата Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.
Поводом для резкой реакции Бони стали публичные нападки в ее адрес. Так, высказывания Соловьева в эфире федерального канала она расценила как оскорбительные и недопустимые для медийного пространства.
— Соловьев, кто такая я? Я блогерша, помимо того, что я мама. И таких мам, которые воспитывают детей одни, очень много. Оскорбляя меня, вы оскорбляете их всех, — сказала Боня.
Девушку также возмутили женоненавистнические высказывания Милонова. Ранее тот называл Боню «дубайской эскортницей». Сейчас блогерша предложила не голосовать за него на следующих выборах в Государственную думу.
— Милонов отвечает в «Единой России» за отношения в семье и женщин. Тот самый женоненавистник. В следующий раз те, кто в Петербурге живет, адекватно мыслящие, на выборах в Госдуму на этот пост надо переизбрать кого-то другого, — добавила телеведущая.
Боня также вступилась за блогершу Олесю Иванченко, которую Лебедев довел до слез во время шоу «Натальная карта». По мнению телеведущей, такие примеры общения с женщинами в публичном поле пагубно влияют на подрастающее поколение.
— Наши дети, российские дети, смотрят все это, смотрят телевизор. И мы видим, какой пример подают те, кто негативно вещает в сторону женщин. И что они подумают? — возмутилась блогерша.
Она предложила всем «женщинам и неравнодушным мужчинам» ответить Соловьеву, Милонову и Лебедеву «в правовом поле» путем подачи коллективного иска. Боня предложила присоединиться к нему всем публичным девушкам, которых оскорбляли в федеральном эфире, заставив обидчиков «ответить за свои слова».
Сам Лебедев уже оказался под угрозой «отмены». По мнению комментаторов, он вел себя с девушкой грубо и резко. На защиту Иванченко встали пользователи Сети и даже российские звезды.
