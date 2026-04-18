В центре Тель-Авива прошел многотысячный митинг против правительства

В центре Тель-Авива в субботу 18 апреля прошел митинг против политики правительства Биньямина Нетаньяху. На него вышли тысячи человек. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Среди главных требований митингующих — прекращение вооруженной конфронтации в регионе, защита демократических ценностей и проведение досрочных выборов.
«На месте проведения акции дежурят крупные силы полиции, которые не вмешиваются в происходящее», — передал корреспондент с места событий.
В уличной акции приняли участие сторонники левого политического спектра, которые по традиции планомерно выступают против политики, проводимой правительством Нетаньяху.
Ранее чучело премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сожгли в испанском Эль-Бурго. Это произошло н фоне обострения конфликта между этими странам.