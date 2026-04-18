«Лос-Анджелес» вывел Кузьменко из списка травмированных перед стартом плей-офф

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» вывел российского нападающего Андрея Кузьменко из списка травмированных игроков перед первым матчем команды в Кубке Стэнли. Об этом сообщила пресс-служба «Лос-Анджелеса».
Ранее ТАСС сообщал, что Кузьменко перенес операцию на мениске и был помещен в список травмированных. В последний раз россиянин принимал участие в матче 26 февраля, сыграв дома против «Вегаса» (4:6) и сделав два результативных паса.
Кузьменко 30 лет, он перешел в «Лос-Анджелес» в марте 2025 года в результате обмена из «Филадельфии». В текущем сезоне форвард провел за команду 52 матча. На его счету 13 заброшенных шайб и 12 результативных передач.
«Лос-Анджелес» по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и смог пробиться в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли команда сыграет против «Колорадо». Первый матч соперники проведут 19 апреля.