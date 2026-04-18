«Продолжительность жизни растет»: в Госдуме предложили менять паспорт после 60 лет

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко предложил ввести обязательную замену внутреннего паспорта при достижении гражданами возраста 60 лет. Он объяснил необходимость такой меры ростом продолжительности жизни в стране.
По словам парламентария, сейчас средний показатель продолжительности жизни россиян достиг 74,2 года, и в перспективе, как отмечал президент Владимир Путин, эта цифра должна вырасти до 80 лет. Нынешнее законодательство предусматривает замену внутреннего паспорта лишь в 20 и 45 лет.
Антропенко подчеркнул, что с возрастом внешность человека значительно меняется, что нередко создает сложности при идентификации личности — например, при проверке документов сотрудниками транспортной безопасности в аэропортах или на вокзалах.
— Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено, — передает слова депутата РИА Новости.
Инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов ранее отметил, что средние темпы роста продолжительности жизни стали снижаться, так как человечество достигло определенного естественного предела.