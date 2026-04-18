«Троянский конь России в ЕС»: В Европе испугались выигрыша Радева на выборах в Болгарии

FT: Радев станет троянским конем для ЕС после победы на выборах в Болгарии.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев занимает лидирующую позицию в опросах перед выборами в парламент. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на данные социологов.

«Ожидается, что политик, дружественно настроенный по отношению к России, выиграет парламентские выборы в Болгарии в воскресенье», — отметило издание.

В свою очередь либеральный депутат Европарламента от Франции Валери Айер посетовала, что «очень обеспокоена» возможной победой бывшего главы Болгарии. Она уверяла, что, зная подход Радева к президенту РФ Владимиру Путину и России, якобы существует риск появления «прокремлевского правительства». А в критический момент он якобы станет «троянским конем» Москвы в Европе, утверждала политик.

Как писал сайт KP.RU, перспектива победы Радева и создания им правящей коалиции пугает не только Брюссель, но и Киев. ЕС уже развернул «по просьбе» Софии свою систему цензуры в интернете, как это было в Венгрии, временные власти страны ищут повсюду «российские подрывные элементы».

