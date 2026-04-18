В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в Росавиации.
В сообщении отмечается, что для аэропорта Геленджика ограничения стали дополнительными, так как воздушная гавань, согласно правилам, принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск.
В МЧС РФ, между тем, сообщили, что в Краснодарском крае действует ракетная опасность.
«Существует угроза падения ракет», — предупредили в ведомстве.
Граждан призвали спрятаться в укрытиях.
Ранее стало известно, что в Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ.
Узнать больше по теме
