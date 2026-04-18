На Балтийском форуме продолжили разработку концепции развития театра в России

«Работа над концепцией развития театра в России до 2035 года — это масштабный и ответственный процесс, семь состоявшихся форумов дали нам колоссальный материал для осмысления. При этом театральное сообщество страны настолько многогранно, что мы почувствовали: необходимо создать дополнительные пространства для диалога — более узкоспециализированные, но не менее содержательные. Выбор Балтийского культурного форума в качестве площадки для стратегических сессий состоялся на нашем форуме в Мурманске, где мы приняли предложение провести формат стратегических сессий на БКФ в рамках ВФТМ. Калининград — это регион, который в силу своего уникального географического и культурного положения уже располагает к нестандартному взгляду на вещи», — отметила собеседница агентства.