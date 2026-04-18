На Балтийском форуме продолжили разработку концепции развития театра в России

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 18 апреля. / ТАСС/. Участники стратегических сессий Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров и Союза театральных деятелей России (СТД), которые прошли в рамках Балтийского культурного форума (БКФ) в Калининградской области, сосредоточились в том числе на разработке концепции развития театра в РФ до 2035 года. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя — начальник творческого управления СТД Надежда Скляр.
«Работа над концепцией развития театра в России до 2035 года — это масштабный и ответственный процесс, семь состоявшихся форумов дали нам колоссальный материал для осмысления. При этом театральное сообщество страны настолько многогранно, что мы почувствовали: необходимо создать дополнительные пространства для диалога — более узкоспециализированные, но не менее содержательные. Выбор Балтийского культурного форума в качестве площадки для стратегических сессий состоялся на нашем форуме в Мурманске, где мы приняли предложение провести формат стратегических сессий на БКФ в рамках ВФТМ. Калининград — это регион, который в силу своего уникального географического и культурного положения уже располагает к нестандартному взгляду на вещи», — отметила собеседница агентства.
По ее словам, участники Балтийского культурного форума, прошедшего в городе Светлогорске Калининградской области, приезжали не для отчета о проделанной работе, а для того, чтобы «думать вместе — именно это и отличает по-настоящему эффективную профессиональную площадку».
«За восемь лет форум выработал собственный язык и собственную культуру дискуссии, что само по себе большая ценность. Светлогорск создает особую атмосферу: здесь нет столичной суеты, и это помогает сосредоточиться на главном. Для нас, безусловно, в центре внимания — стратегические сессии по концепции развития театра. Это не рядовое мероприятие: речь идет о документе, который на десятилетие вперед определит вектор развития театрального искусства в России, затронет вопросы репертуарной политики, подготовки кадров, финансирования, взаимодействия театров с регионами и аудиторией», — подчеркнула Скляр.
При этом, по ее словам, программа Балтийского культурного форума не сводится только к этому. Мероприятие предлагает «широкий контекст, и именно этот межотраслевой разговор позволяет театру видеть себя не изолированно, а в живой системе культурных координат».
О стратегической сессии.
В 2025 и 2026 году Союз театральных деятелей России проводит во всех федеральных округах страны серию форумов для обсуждения и разработки концепции развития театра в России до 2035 года. Проект приурочен к празднованию 150-летия СТД РФ. Ранее сообщалось, что основными задачами при написании концепции в ходе проведения форумов стали: сохранение единого культурного пространства и культурного наследия народов России, обновление театральной инфраструктуры, поддержка и развитие кадрового потенциала, увеличение доступности театрального искусства, утверждение единых стандартов формирования репертуара, сохранение национальных традиций, внедрение современных технологий.
Форумы состоялись в Сибирском, Северо-Кавказском, Центральном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. В середине реализации проекта организаторы решили провести отдельные стратегические сессии в рамках Балтийского культурного форума для обсуждения и проработки структуры концепции среди сообщества театральных менеджеров.
О форуме.
Балтийский культурный форум проходил в Калининградской области в восьмой раз с 16 по 18 апреля. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждали самые актуальные вопросы по направлению «Культура». Цель форума — раскрыть перспективу развития сферы культуры региона.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.